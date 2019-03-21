فيسبوك تعترف بإساءة حفظ كلمات سر مئات ملايين المستخدمين

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- كشفت شركة "فيسبوك"، الخميس، أنها لم تقم بحفظ كلمات سر حسابات مئات ملايين المستخدمين على "فيسبوك" وعشرات الآلاف على "إنستغرام" بالشكل المناسب، وأنها حفظتهم في قاعدة بيانات لموظفيها الدخول إليها.

وقال نائب الرئيس لهندسة الأمن والسرية في فيسبوك بيدرو كاناهوياتي إن "الشركة تقوم بإخفاء كلمات السر الخاصة بالمستخدمين عند إنشائهم للحساب، حتى لا يتمكن أي موظف من رؤيتها". وأضاف أن "هذا ما لم يحصل في هذه الحالة".

وتابع كاناهوياتي بالقول إن "هذه الكلمات السرية، لم تكن يوماً ظاهرة لأي أحد خارج الشركة، ولم نحصل على أي دليل حتى اليوم، بأنه قد تم الوصول إلى كلمات السر من قبل أي موظف بالشركة".

وأوضحت فيسبوك أنها تمكنت من اكتشاف كلمات السر خلال مراجعة أمنية أجرتها في شهر يناير/ كانون الثاني الماضي وأنها فتحت تحقيقاً بالموضوع. وأضافت فيسبوك أنها ستقوم بإعلام ملايين المستخدمين لفيسبوك وعشرات الآلاف من مستخدمي تطبيق "إنستغرام" بأن كلماتهم السرية كانت جزءا من هذه الحادثة.