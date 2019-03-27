روبوت يقدم نفسه للجمهور كالنسخة "الأحلى والأمثل" من هذا المذيع العربي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- كانت تظهر الروبوتات قديماً في الأفلام الخيالية والسينمائية، لكنها باتت تجوب اليوم عالمنا الحقيقي، فمنها من يرقص ومنها من ينظف، ولكن منتدى الإعلام العربي فاجأ الحضور بروبوت الإعلامي مصطفى الأغا.

ونشر نادي دبي للصحافة، فيديو للروبوت خلال جلسة بعنوان "إعلامي المستقبل"، حيث رحب الروبوت بالحضور، وتابع قائلاً إنه النسخة "الأحلى والأمثل من المذيع مصطفى الأغا" لأسباب عديدة منها أنه "لا يتعب" و"لا يحتاج إلا لبرمجة" ويستطيع العمل دون توقف أو تأخر، على حد تعبيره.

وأشار الروبوت الذي تابع الحديث بصوت ونبرة الإعلامي، إلى أنه يحتاج إلى من "يلقنه المعلومات ويبرمجه"، كما أنه يحتاج إلى الإنترنت والكهرباء للعمل.

وبدوره وقف الأغا بالقرب من الروبوت وقال إنهم اختاروا إظهاره بنسخته الآلية ليري الجمهور حركاته، مضيفاً أنه من الممكن أن توضع الروبوتات في مطار دبي أو المكتبات أو حتى لتعليم الأطفال.

وطرح الأغا سؤالاً لطالما تردد عند مناقشة قدرة الروبوتات، إذ قال "هل من الممكن لهذا الروبوت أن يسيطر علينا يوماً ما؟"

وشارك الأغا عبر حسابه الخاص على تويتر فيديو طريف للروبوت وهو يقوم بتحيته، كما علق قائلاً إنه تم برمجة الروبوت للقيام بالتحية، ولكنه أضاف إنه "لا يستطيع قول النكت" كما يفعل هو.