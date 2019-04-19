هل ينصح باستخدام الهاتف أثناء الشحن؟ إليك أبرز 5 خرافات

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- الكثير منا سمع عن حوادث انفجار الهواتف الذكية خلال الليل أو عند الشحن، ولكن هل هذا ناجم عن طرق استخدام خاطئة أم أعطال بسيطة في الهاتف نفسه؟ وما هي أبرز الخرافات المتعلقة بعالم الهواتف الذكية؟

إليكم أبرز 5 منها:

إبقاء هاتفك على الشحن طوال الليل هو أمر سيء

لا تُدعى الهواتف الحديثة بأنها "ذكية" من دون سبب، فهي تتوقف عن جذب الطاقة بمجرد وصولها إلى 100 بالمائة



بطاريات الهاتف تعيش فقط بضع سنوات

يقاس عمر بطاريات الهاتف في "دورات الشحن". هذا يعني في كل مرة تقوم فيها بإفراغ 100 بالمائة من السعة فهذا يمثل دورة واحدة



قد تتداخل الهواتف مع أنظمة المستشفيات والطائرات

الهواتف أضعف من أن تقوم بإيقاف تشغيل آلات دعم الحياة أو التسبب بتحطم الطائرات العملاقة، فكل هذه الأشياء محمية كهرومغناطيسياً



إغلاق التطبيقات الخلفية الخاصة بك سيسرع هاتفك

معظم الهواتف الذكية الحديثة مصممة لتحسين المهام الأمامية في حال وجود تطبيقات أخرى تعمل في الخلف. ووجودها يعتبر غير ضار



لا تستخدم هاتفك أثناء الشحن

استخدام الهاتف أثناء الشحن هو آمن تماماً طالما يشحن بشاحن موثوق به