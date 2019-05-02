اختراق حساب رئيس وزراء العراق ونشر صورة مسيئة

فوضى ما بعد داعش في العراق.. كيف يمكن أن يتكرر التاريخ؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلن مكتب رئيس الوزراء العراقي، عادل عبدالمهدي، مساء الأربعاء، عن تعرض الصفحة الرسمية له على موقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك، للاختراق ونشر صورة "مسيئة ومزيفة".

تنويه تعرضت الصفحة الشخصية التابعة للسيد رئيس مجلس الوزراء على موقع فيسبوك الى خرق تقني لفترة قصيرة تم خلالها نشر صورة... Posted by ‎عادل عبد المهدي Adil Abd Al-Mahdi‎ on Wednesday, May 1, 2019

جاء ذلك في تنويه نشر على حسابيه بفيسبوك وتويتر، حيث قال مكتب عبدالمهدي: "تنويه.. تعرضت الصفحة الشخصية التابعة للسيد رئيس مجلس الوزراء على موقع فيسبوك الى خرق تقني لفترة قصيرة تم خلالها نشر صورة مسيئة ومزيفة. وقد تمت معالجة الخلل مباشرة واتخاذ اجراءات ادارية وفتح تحقيق في الحادث، لذا اقتضى التنويه".

ولم يقدم المكتب تفاصيل عن الصور المسيئة أو الجهة التي يعتقدون أنها تقف وراء هذا "الاختراق التقني".

ويذكر أن "الاختراق التقني" لصفحة عبدالمهدي وقع بعد نشر آخر تدوينة عن لقائه مع المستشار الألمانية، انجيلا ميركل، وجاء فيها: " بحث رئيس مجلس الوزراء السيد عادل عبدالمهدي خلال اليوم الاول لزيارته الى جمهورية المانيا الاتحادية ولقائه كبار المسؤولين الالمان استمرار التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، وفي مقدمتها التعاون الاقتصادي ودعم المانيا لمشاريع البناء والاعمار والطاقة وتدريب القوات الامنية العراقية.. مؤكدا على أن العراق يريد من المانيا الاستمرار بدعم امنه واقتصاده ، ونشكر وقوفها معنا في الحرب ضد داعش وتقديم المساعدات الانسانية والمالية ، مشيرا الى ان الجميع سعداء بتوقيع عقد خارطة تطوير قطاع الكهرباء الموقع مع شركة سيمنس والشعب العراقي يعرف القدرات التكنولوجية والاقتصادية لألمانيا ، وان هذا العقد هو مقدمة لمشاريع تنموية كبرى بين البلدين".