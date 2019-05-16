تكتكها يا كريم... ترغب بعمل الخير في رمضان؟ تعرف إلى "حاسبة الزكاة"

أكثر من 25 مليون لاجئ حول العالم أجبروا على ترك منازلهم وبلدانهم هربا من الحروب أو الكوارث الطبيعية، والكثير منهم يعيش في مخيمات للاجئين، يفتقر الكثير منها إلى أبسط مقومات الحياة.

طبقا لمفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، عدد اللاجئين السوريين على سبيل المثال، يقارب 3.6 مليون لاجئ، أغلبهم يتواجد في مخيمات اللاجئين في لبنان والأردن والعراق.

مع دخول رمضان، من منا لا يفكر في عمل الخير، ولكن لا نعرف ما هي الطريقة الأفضل للقيام بذلك.

من أجل ذلك، أطلقت مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة ما أسمته "حاسبة الزكاة"، التي تساعد كل شخص على حساب مقدار الزكاة التي يجب أن يخرجها.

المنصة بسيطة واستخدامها سهل، ويمكنك من خلالها أن تحسب زكاتك.

جربوا المنصة وشاركونا تجربتكم على هاشتاج #تكتكها_يا_كريم

وتابعوا الحلقات اللي فاتتكم وانتظرونا في حلقة جديدة مع مشكلة مختلفة وحل "متكتك".