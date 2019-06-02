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نشر الأحد ، 02 يونيو / حزيران 2019

تكتكها يا كريم.. تطبيقات تساعدك في مهامك اليومية

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- في هذه الحلقة من تكتكها يا كريم، يستعرض كريم فريد قصة كريم الذي يسكن في دبي ويقضي معظم وقته في المكتب ونادرا ما يتواجد في المنزل لإتمام المهام الروتينية اليومية.

Cafu تطبيق بسيط يساعدك على تزويد سيارتك بالوقود وقتما وأينما شئت دون الحاجة إلى زيارة محطة وقود.

أما Washman فهو تطبيق يغنيك عن غسيل الملابس والأقمشة في المنزل ويغنيك عن انتظار وصولها أو تسليمها.

التطبيقات قد يساهمان في تبسيط بعض المهام الروتينية اليومية. حملهما وشاركنا تجربتك ورأيك على هاشتاج #تكتكها_يا_كريم