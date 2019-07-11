تويتر يعود للعمل بعد تعطله بسبب مشكلة تقنية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- عاود موقع التدوينات القصيرة تويتر، العمل، مساء الخميس، وذلك بعد تعطل خدماته، الخميس، وتداول عدد من رواد التواصل الاجتماعي في الشرق الأوسط وعدد من دول العالم صورًا للرسالة التي تظهر عند محاولتهم الوصول للموقع.

وقالت شركة تويتر في الرسالة التي ظهرت للمستخدمين إنها تعمل على إصلاح الخلل التقني الذي تعرض له الموقع، مع الوعد بعودة الخدمة في أقرب وقت ممكن.

ولم يصدر أي بيان رسمي عن الشركة حتى الآن، ولم تتضح بعد طبيعة المشكلات التقنية التي تسببت في هذا العطل.