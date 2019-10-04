بعد “عام من الفضائح“.. فيسبوك تحقق أرباحًا قياسية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت شركة فيسبوك، الخميس، حذف مجموعتين، الأولى تضم 211 حسابا و107 صفحات و49 مجموعة و87 حسابا على انستغرام لانخراطها في "سلوك منسق زائف" مصدرها كل من الإمارات ومصر ونيجيريا.

وأوضحت الشركة في بيان نشر على موقعها الرسمي: "الأشخاص خلف هذه الصفحات استخدموا حسابات زائفة لإدارتها والترويج على المجموعات لزيادة حجم التفاعل.. شاركوا أخبارا محلية واستهدفوا دولا والترويج لمحتوى عن الإمارات ونشاطها في اليمن وأول رائد فضاء إماراتي وانتقاد قطر وتركيا وإيران والاتفاق النووي الإيراني وانتقاد جماعة الإخوان المسلمين.."

وكشفت فيسبوك الجهات التي تقف وراء هذه الحسابات، قائلة: "رغم أن هؤلاء الأشخاص يحاولون إخفاء هويتهم، إلا أن تحقيقاتنا عثرت على صلات مع 3 شركات تسويق، هي تشارلز للاتصالات في الإمارات وفليكسيل في مصر ومينتريتش في نيجيريا.."

المجموعة الثانية في مصر:

أعلنت فيسبوك حذف 163 حسابا و51 صفحة و33 مجموعة و4 حسابات على انستغرام في مصر تنخرط في "سلوك منسق زائف" وتركز بالعادة على نشر محتوى سياسي يدعم الإمارات والسعودية ومصر وينتقد قطر وإيران وتركيا والانفصاليين الجنوبيين في اليمن

وقالت الشركة أنها عثرت على صلات بين هذه الحسابات وصحيفة الفجر المصرية بعد التحقيقات التي أجرتها.

وفيما يلي نستعرض لكم بعض الصفحات التي كشفت واستشهدت فيسبوك بصورها في البيان:

صفحة باسم "أفكار الولايات المتحدة الأمريكية" USA thoughts

صفحة باسم الخليج 365

صفحة باسم "العين الكريستالية"

صفحة باسم راديو اليمن العربي

صفحة باسم انقذوا الصومال