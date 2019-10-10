روبوت يلعب الريشة وآخر يحضر فطائر.. "هيئة الاتصالات" تستعرض المستقبل

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—استعرض ماجد المظلوم، مدير مركز الابتكار الرقمي في هيئة تنظيم الاتصالات في دبي، عددا من المشاريع التقنية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي مبرزا مدى الدقة الروبوتات والمستوى الذي وصلت إليه.

جاء ذلك في مقابلة للمظلوم مع CNN على هامش معرض جايتكس 2019 في دبي، حيث قال: "أطلقنا مجموعة من المشاريع وركزنا بشكل عام على تقنيات الثورة الصناعية الرابعة وبالأخص الذكاء الصناعي والروبوتات، ودور الهيئة باعتبار أنها ذراع الحكومة التقني دائما تحاول تبرز آخر ما توصلت إليه التقنية.."

ماجد المظلوم، مدير مركز الابتكار الرقمي في هيئة تنظيم الاتصالات في دبي

وتابع قائلا: "من المشاريع الموجودة هذه السنة ونتوقع أنها ستلاقي استحسان الزوار هي تحدي تنس الريشة مع الروبوت والفكرة من المشروع هذا هو أن تبرز دقة الروبوت واستخدام الذكاء الصناعي في تحديد الأماكن التي يتواجد فيها اللاعب الي في المقابل وتتميز اللعبة أيضا بالسرعة في مجاراة اللاعب المقابل.."

وأردف: "عندنا أيضا مقهى المستقبل يتم التحكم به كليا بواسطة الروبوتات ويمكن رؤية الروبوت يقوم بمرحلة تجهيز (الفطائر) وعلى حسب اختيار الزائر وأيضا يوفر له بعض المشروبات الساخنة الي يختارها وميزة هذا الشيء أنه أيضا يبرز المستوى الذي وصل له الذكاء الاصطناعي في اختيار المقادير وتحضيرها من غير ما يكون في أي تدخل بشري.."