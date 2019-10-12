دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—ألقى أحمد بن علي، نائب رئيس أول في مجموعة اتصالات، الضوء على مستقبل قطاع الاتصالات وما ينتظر عملاء الشركة الذين يتجاوز عددهم 145 مليونا في 16 دولة، من مزايا ستوفرها تقنيات الجيل الخامس مستقبلا.

جاء ذلك في مقابلة مع CNN بالعربية على هامش معرض جايتكس 2019 في دبي، حيث قال: "نقدم في اتصالات بجناحنا في جايتكس هذه السنة تحت شعار ’الجيل الخامس عالم بلا حدود‘، لما نقول الجيل الخامس عالم بلا حدود نعنيه في كل معنى الكلمة لأنه رح يقدم خدمات غير عادية ومتميزة لجميع القطاعات بما فيهم قطاع الافراد، حاولنا نبرز بعض الحلول وبعض الاستخدامات الي رح تمكن القطاعات كلها من أنها تستفيد من هذه التكنولوجيا.."

أحمد بن علي، نائب رئيس أول في مجموعة اتصالات

وتابع قائلا: "الجيل الخامس فيه شيئين أساسيين، هما السرعة في نقل البيانات والمعلومات من جهة إلى جهة والسرعة هائلة تقدر بأنها أسرع بـ20 مرة عن سرعة الجيل الحالي والأمر الآخر، هو زمن الاستجابة المنخفض جدا هذه الي تحتاج فيه لعمليات مختلفة وتطبيقات مختلفة مبنية على التفاعلية يعني عندك السيارة والطيارة، هذول بحاجة إلى حساسات تفاعلها بكون جدا مميز من حيث الاستجابة.."

وأضاف: "حاولنا نقود المستقبل الرقمي في اتصالات في المنطقة، حاليا نحن موجودين في 16 دولة وعندنا أكثر من 145 مليون مشترك نحاول أن نقدم قيمة مضافة لاستخدامات شبكات الاتصالات المختلفة وأيضا للحلول المختلفة التي تقدمها اتصالات.."

وعن القطاعات، قال بن علي: "نقدم في اتصالات حلول ليست مثل السنوات السابقة نقدم مجرد أجهزة ولا خدمات بل حلول متكاملة تفيد باستخدامات جميع القطاعات، وعندما نتكلم عن القطاعات نحن نتكلم عن البيع بالتجزئة وقطاع النقل وقطاع الصحة والقطاع المصرفي والقطاع الصناعي والخدمات المصاحبة لها.. أصحاب الهمم ما نسيناهم أيضا نعطيهم خدمات وحلول مميزة تفيدهم في حياتهم اليومية، وهمنا الكبير هو أسعاد البشرية.."

درون عرضتها اتصالات في جناحها في جيتكس 2019

وأردف: "عندما يكون لديك تقنية كبيرة مثل الجيل الخامس وتكاملية مع الذكاء الاصطناعي والانترنت والعالم الافتراضي وكيف يدمج فيها فهذا من شأنه تسهيل أمور كثيرة، التطبيقات الي كنا نسويها بطريقة يدوية الحين لا تقدر تعملها بطريقة تكاملية تحت مظلة كبيرة مظلة الثورة الصناعية القادمة إلي هي رح تكون الجيل الخامس جزء أساسي ومحرك له في المستقبل.."

واستطرد بن علي قائلا: "حاولنا نبرز بعض الحلول الي من شأنها تكون أمر غير مسبوق نعرض لأصحاب الهمم وهم فئة خاصة وفئة عزيزة علينا، حاولنا نقدم لهم حافلة تكون سهلة الاستخدام بدون أجهزة ومجرد تطبيق تأخذك من خلال التطبيق إلى مناطق سواء كانت مفتوحة أو أماكن مغلقة مثل المولات وأماكن السياحة وهذا سيسهل لهم عملية التنقل دون الحاجة إلى شخص آخر.."

ولفت بن علي أيضا إلى "السيارة التفاعلية، وعرضنا نموذج لسيارتين، التحكم بالكامل يكون من عندنا في جناح اتصالات والسيارات موجودين على الواقع في منطقة ثانية خلال التحكم بها، فلو لم توجد عندنا السرعة العالية في زمن استجابة منخفض ما قدرنا نوصل إلى مثل هذا.."