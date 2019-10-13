دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—شرح الرائد بدر الشلاحي من الإدارة العامة للاتصالات والأنظمة الأمنية بوزارة الداخلية السعودية، كيف توظف الوزارة الذكاء الاصطناعي في تحرير مخالفات مرورية بالإضافة إلى متابعة ورصد المطلوبين أمنيا.

جاء ذلك في مقابلة للشلاحي مع CNN بالعربية على هامش جايتكس 2019 في دبي، حيث قال: "فيما يتعلق بنظام رصد المخالفات المرورية عندنا الآن على الشاشة شخص لم يقم بربط حزام الأمان يتم عمل المخالفة المرورية مباشرة.. مركز الشرطة يتم رصد الجرائم قبل وقوعها طبعا من خلال الأنظمة والتقنيات يتم تحليل البيانات والاستجابة لها عن طريق المراكز.. حتى المطلوبين الآن الموجودين يتم رصدهم والقبض عليهم.."

الرائد بدر الشلاحي من الإدارة العامة للاتصالات والأنظمة الأمنية بوزارة الداخلية السعودية يوضح لـCNN

وأضاف: "محور الذكاء الاصطناعي في المجال الأمني، وزارة الداخلية حرصت على أن تكون من الوزارات السبّاقة في المملكة العربية السعودية في استخدام الذكاء الاصطناعي والأنظمة المتكاملة والكاميرات ليتم من خلالها تطبيق بعض المميزات في النظام الأمني فيما يخض رصد المخالفات المرورية أو رصد الجرائم قبل وقوعها وهذا يتم من قبل الشرطة حيث هناك كاميرات تتم استجابة لبعض الأحداث الي تصير في المدن من خلال ثروة المعلومات والبيانات الموجودة ليتم تحليلها وإبلاغ الجهات المختصة بذلك ليتم على ضوئها مباشرة.."

وتابع الشلاحي قائلا: "وزارة الداخلية حريصة من خلال وزير الداخلية حفظه الله من تحقيق رؤية المملكة 2030 وهو ما أكده سمو ولي العهد الله يحفظه طبعا في اجتماع قمة الـ20 الأخيرة حيث أنه تم إنشاء هيئة البيانات السعودية والذكاء الاصطناعي لتقوم بهذه الأمور وتكامل القطاعات الأمنية والله يحفظ بلدنا من كل شر.."

وأردف: "الذكاء الاصطناعي ساهم في الحد من الجرائم بما يخص بعض الجرائم يتم الإبلاغ للجهات المعنية لمباشرتها وتقليل الاضرار، أما بالنسبة للمخالفات المرورية التي تتم الآن آليا والآن بالنسبة للأنظمة والتكامل فيما بينها في القطاعات الأمنية ونحن حريصون جدا على أن تكون كلها فريق واحد وحتى في الحرائق وموضوع الأحداث يتم إبلاغ الدفاع المدني.."