نشر الاثنين ، 02 ديسمبر / كانون الأول 2019

إطلاق أول "تاكسي" ذاتي القيادة في المنطقة في دبي

(CNN)-- دشّنت ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية "كاميرات كشف عالية الدقة"، الأحد، صُممت لرصد السائقين الذين يستخدمون الهواتف المحمولة أثناء قيادة المركبات.

وقال أندرو كونستانس، وزير الطرق في نيو ساوث ويلز، إن التقنية “الأولى في العالم” ستستهدف الاستخدام غير القانوني للهواتف المحمولة من خلال "الكاميرات ثابتة ومتنقلة على المقطورات".

ستستخدم الكاميرات الذكاء الاصطناعي لمراجعة الصور واكتشاف الاستخدام غير القانوني للهواتف المحمولة، وفقًا لهيئة النقل في الولاية.

وسيتحقق موظفون معتمدون من الصور التي من المحتمل أن يستخدم فيها قائد السيارة الهاتف بطريقة غير قانونية، حسبما ذكرت السلطات، مشيرةً إلى أن الصور التي يلتقطها النظام "سيتم تخزينها وإدارتها بشكل آمن".

في السنوات الـ3 المقبلة، سيتم وضع 45 كاميرا محمولة في جميع أنحاء الولاية، في أماكن غير معروفة، وبدون علامات تحذير، وفقًا لما أوردته سكاي نيوز أستراليا المتعاونة مع CNN.

وخلال أول 3 أشهر، سيتلقى السائقون الذين ترصدهم الكاميرات رسالة تحذيرية، حسبما ذكرت هيئة النقل في بيان لها، وبعدها سيواجه الجناة غرامة تصل إلى 344 دولارًا أو 457 دولارًا في المناطق المدرسية، بجانب نقاط جزاء على رخصة القيادة الخاصة بهم.