فيسبوك تزيل منشورات تدعم سليماني استجابة للعقوبات الأمريكية

واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- أعلنت شركة فيسبوك أنها ستقوم بإلغاء أي منشورات تعبر عن الدعم للواء الإيراني قاسم سليماني، من على منصاتها فيسبوك وإنستغرام استجابة للعقوبات الأمريكية.

ودعت الحكومة الإيرانية إلى اتخاذ إجراءات قانونية على مستوى البلاد ضد انستغرام، احتجاجاً على ذلك، كما أنشأت قسماً على موقع إلكتروني حكومي، دعت عبره مُستخدمي التطبيق إلى تقديم أمثلة على المشاركات التي حذفها انستغرام، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الحكومية الإيرانية.

ويعد انستغرام أحد وسائل التواصل الاجتماعي الغربية القليلة التي لا يتم حظرها في إيران، بينما يتم حظر فيسبوك وتويتر، لكن بعض الإيرانيين يصلون إلى تلك المواقع باستخدام شبكات VPN.

وفي تغريدة له، وصف المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، تصرفات انستغرام بأنها "غير ديمقراطية".

وقبل أكثر من 8 شهور على مقتله في غارة جوية أمريكية بالعراق، الأسبوع الماضي، أغلق إنستغرام حساب سليماني على منصته في أبريل/نيسان الماضي بعد أن صنفت الحكومة الأمريكية الحرس الثوري الإيراني، والذي كان سليماني قائداً في فيلق القدس التابع له، منظمة إرهابية أجنبية.

وقال متحدث باسم فيسبوك، في بيان: "نعمل بموجب قوانين العقوبات الأمريكية، بما في ذلك تلك المُتعلقة بتصنيف الحكومة الأمريكية لقوات الحرس الثوري الإيراني وقيادتها".

ونشر لاعب كرة القدم الإيراني علي رضا جهانبخش، الذي لديه حساب موثق في انستغرام، صورة لسليماني بعد وفاته. وقال جاهانبخش إن إنستغرام قد أزال الصورة.

وقال متحدث باسم فيسبوك إن الشركة تقوم بإزالة الحسابات التي يديرها أشخاص ومنظمات خاضعين للعقوبات الأمريكية، كجزء من امتثالها لقانون الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال المتحدث باسم الشركة إنه يزيل أيضًا المشاركات التي تُثني على تصرفات الأطراف والأفراد الذين تطالهم العقوبات، وتسعى للمساعدة في دعم سياساتهم.