مجلس الوزراء السعودي يوافق على برنامج الاستمطار الصناعي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—وافق مجلس الوزراء السعودي، في جلسته المنعقدة، الثلاثاء، على برنامج الاستمطار الصناعي في المملكة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية نص القرار وجاء فيه: "بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير البيئة والمياه والزراعة، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 27 ـ 14 / 41 / د ) وتاريخ 7 / 5 / 1441هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على برنامج الاستمطار الصناعي في المملكة".

ونشرت قناة الإخبارية السعودية الرسمية، مقطع فيديو يوضح عمليه الاستمطار، مشيرة إلى أن العملية "تعمل على زيادة كمية ونوعية الأمطار"، لافتة إلى أن العملية "لا تولد الأمطار وإنما تساعد في فرص هطولها.."

وأوضح تقرير الإخبارية السعودية على أن عملية الاستمطار تتم عبر "مواد رذاذية في الهواء كمكثفة للغيوم.."