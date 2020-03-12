تأجيل مهمة فضاء "روسية - أوروبية" إلى المريخ بسبب تفشي فيروس كورونا

برلين، ألمانيا (CNN)-- أعلنت وكالتا الفضاء الروسية والأوروبية، الخميس، تأجيل مهمة مشتركة "أوروبية– روسية" لإرسال مركبة متجولة إلى كوكب المريخ إلى عام 022 ، وذلك بعد تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقالت وكالتا الفضاء الروسية والأوروبية، في بيان، إنه "من ضرورة إجراء المزيد من الاختبارات على المركبة الفضائية مع الأجهزة والبرامج النهائية"، "بالإضافة إلى ذلك، كان على الأطراف أن تعترف بأن المرحلة النهائية من أنشطة ExoMars تتعرض للخطر بسبب تفاقم الوضع الوبائي بشكل عام في البلدان الأوروبية".

وكان من المقرر إطلاق مهمة ExoMars هذا العام.

كانت منظمة الصحة العالمية، أعلنت وصول انتشار فيروس كورونا المستجد إلى مستوى "جائحة عالمية"، وفقا لمدير المنظمة، تدروس أدهانوم الأربعاء.

وأضاف أدهانوم: "لم نر من قبل جائحة يشعل شرارتها فيروس كورونا، كما لم نشهد جائحة يمكن السيطرة عليها"، على حد قوله، مشيرًا إلى أن "وصف الوضع بالجائحة لا يُغير ما تطلبه منظمة الصحة العالمية من الدول لمواجهة خطر فيروس كورونا".

وبلغ عدد الحالات المصابة حول العالم أكثر من 113 ألف حالة، وسجلت جميع الدول التي أعلنت عن إصابات أكثر من 4 آلاف حالة وفاة جراء فيروس كورونا.