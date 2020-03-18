فيسبوك تمنح موظفيها مكافأة 1000 دولار لدعمهم أثناء تفشي فيروس كورونا

سان فرانسيسكو، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN Business) -- أعطت شركة فيسبوك كل موظف من موظفيها مكافأة قدرها 1000 دولار، للمساعدة في دعمهم أثناء تفشي فيروس كورونا.

وقالت الشركة لـ CNN Business إن المكافأة تهدف إلى مساعدة الموظفين الذين يعملون عن بعد، مع نفقات إضافية، مثل إنشاء مكاتب منزلية أو الإنفاق على رعاية الأطفال.

وتم الإبلاغ عن الخبر لأول مرة من قبل The Information، نقلاً عن مذكرة داخلية أرسلها الرئيس التنفيذي للشركة مارك زوكربيرغ، الثلاثاء.

ولدى فيسبوك حوالي 45 ألف موظف حول العالم. ولم تحدد الشركة ما إذا كانت المكافأة التي تبلغ 1000 دولار ستكون متاحة أيضًا للموظفين المتعاقدين، لكنها قالت في وقت سابق من هذا الشهر إنها ستواصل دفع أجور العاملين بالساعة، مثل عمال النظافة والعاملين في الكافتيريا، على الرغم من انخفاض ساعات العمل.

ومتوسط ​​الراتب السنوي لفيسبوك في 2018 بلغ 228.651 دولارًا، وفقًا لإيداع في لجنة الأوراق المالية والبورصات.

ونفذت شركات التقنية الكبرى أوامر العمل عن بعد بدرجات متفاوتة مع استمرار انتشار فيروس كورونا. في الأسبوع الماضي، جعل موقع تويتر العمل من المنزل إلزاميًا لقوته العاملة العالمية بالكامل، بينما طلبت جوجل من الموظفين في أمريكا الشمالية وأوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط العمل عن بُعد.

ولم يجعل فيسبوك وأمازون العمل من المنزل إلزاميًا، لكنه يشجع الموظفين على القيام بذلك إذا سمحت وظائفهم بذلك.

وإلى جانب المكافأة لموظفيها، كشفت شيريل ساندبرغ كبيرة مسؤولي التشغيل في فيسبوك، أن الشركة ستنفق 100 مليون دولار إضافية لدعم الشركات الصغيرة في 30 دولة تأثرت بفيروس كورونا.

وأوضحت ساندبرغ أن الشركات يمكنها التقدم للحصول على جزء من هذا المال من خلال المنح النقدية أو الاعتمادات الإعلانية.