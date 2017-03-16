بويبلا، المكسيك (CNN)-- لا تعتبر كنيسة سانتو دومينغو كنيسة عادية، فالعجائب تنتظر داخلها. وCapilla del Rosario هي كنيسة صغيرة تحتوي على ما يكفي من الذهب لتملأ خزينة بنكية.
كمية الذهب في هذه الكنيسة تكفي خزينة بنكية!
كمية الذهب في هذه الكنيسة تكفي خزينة بنكية!
سياحة وسفر
آخر تحديث منذ ساعة و3 دقائق.
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هذه الكنيسة في المكسيك تعتبر ثامن عجائب الدنيا!
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