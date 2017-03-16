كمية الذهب في هذه الكنيسة تكفي خزينة بنكية!

كمية الذهب في هذه الكنيسة تكفي خزينة بنكية!

سياحة وسفر
آخر تحديث منذ ساعة و3 دقائق.
الذهبالكنيسةالمكسيك
1:18

هذه الكنيسة في المكسيك تعتبر ثامن عجائب الدنيا!

بويبلا، المكسيك (CNN)-- لا تعتبر كنيسة سانتو دومينغو كنيسة عادية، فالعجائب تنتظر داخلها. وCapilla del Rosario هي كنيسة صغيرة تحتوي على ما يكفي من الذهب لتملأ خزينة بنكية.

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الذهبالكنيسةالمكسيك