شاهد.. طائرة ركاب تحلق وسط أضواء الشفق القطبي

شاهد.. طائرة ركاب تحلق وسط أضواء الشفق القطبي

سياحة وسفر
آخر تحديث منذ ساعة و16 دقيقة.
ظواهر طبيعيةظواهر فلكيةطائراتالقارة القطبية
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هذا ماتبدو عليه أضواء الشفق القطبي من على متن طائرة ركاب

ظواهر طبيعيةظواهر فلكيةطائراتالقارة القطبية