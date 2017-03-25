شاهد.. طائرة ركاب تحلق وسط أضواء الشفق القطبي
شاهد.. طائرة ركاب تحلق وسط أضواء الشفق القطبي
سياحة وسفر
آخر تحديث منذ ساعة و16 دقيقة.
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هذا ماتبدو عليه أضواء الشفق القطبي من على متن طائرة ركاب
هذا ماتبدو عليه أضواء الشفق القطبي من على متن طائرة ركاب
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