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أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- عبرت مختلف الأديان عبر التاريخ عن فكرتها الخاصة حول نهاية العالم، شاهد بالفيديو أعلاه الصورة التي رسمتها أبرز الديانات حول اقتراب النهاية.