كيف عبرت الأديان عن نهاية العالم؟
كيف عبرت الأديان عن نهاية العالم؟
سياحة وسفر
آخر تحديث منذ 3 ساعات و14 دقيقة.
2:30
أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- عبرت مختلف الأديان عبر التاريخ عن فكرتها الخاصة حول نهاية العالم، شاهد بالفيديو أعلاه الصورة التي رسمتها أبرز الديانات حول اقتراب النهاية.
ترحب شبكة CNN بالنقاش الحيوي والمفيد، وكي لا نضطر في موقع CNN بالعربية إلى مراجعة التعليقات قبل نشرها. ننصحك بمراجعة إرشادات الاستخدام للتعرف إليها جيداً. وللعلم فان جميع مشاركاتك يمكن استخدامها، مع اسمك وصورتك، استنادا إلى سياسة الخصوصية بما يتوافق مع شروط استخدام الموقع.
الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع CNN بالعربية، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط.