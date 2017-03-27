كيف عبرت الأديان عن نهاية العالم؟ 

كيف عبرت الأديان عن نهاية العالم؟ 

سياحة وسفر
آخر تحديث منذ 3 ساعات و14 دقيقة.
الأديانالإسلامالبوذيةالعالمالمسيحية
2:30

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- عبرت مختلف الأديان عبر التاريخ عن فكرتها الخاصة حول نهاية العالم، شاهد بالفيديو أعلاه الصورة التي رسمتها أبرز الديانات حول اقتراب النهاية.

الأديانالإسلامالبوذيةالعالمالمسيحيةالهندوسيةاليهودية