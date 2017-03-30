تخيل أنك في الطائرة! وفاة مساعد طيّار أثناء الهبوط

تخيل أنك بالطائرة! وفاة مساعد طيًار في الهبوط

سياحة وسفر
آخر تحديث منذ40 دقيقة.
أمريكاطيرانحوادث
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قامت فرق الإسعاف بالإنعاش القلبي الرئوي لنصف ساعة على مساعد طيار على الخطوط الأمريكية، وذلك بعد أن هبطت الطائرة لكن لم يتمكنوا من إنقاذه.

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- توفي مساعد الطيّار، وليام غرابز، التابع للخطوط الأمريكية، أثناء هبوط طائرة الرحلة من دالاس إلى البوكيرك.

أمريكاطيرانحوادث