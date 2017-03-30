أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- توفي مساعد الطيّار، وليام غرابز، التابع للخطوط الأمريكية، أثناء هبوط طائرة الرحلة من دالاس إلى البوكيرك.
تخيل أنك في الطائرة! وفاة مساعد طيّار أثناء الهبوط
تخيل أنك بالطائرة! وفاة مساعد طيًار في الهبوط
سياحة وسفر
آخر تحديث منذ40 دقيقة.
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قامت فرق الإسعاف بالإنعاش القلبي الرئوي لنصف ساعة على مساعد طيار على الخطوط الأمريكية، وذلك بعد أن هبطت الطائرة لكن لم يتمكنوا من إنقاذه.
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