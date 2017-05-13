أنقرة، تركيا (CNN)— نقلت السلطات التركية ضريح "زينل بك" الأثري بالكامل من موقعه قرب سد إليسو جنوب شرق تركيا إلى حديقة حسن كيف، خوفا من تدفق المياه إلى داخل الضريح مع اكتمال عملية بناء السد.