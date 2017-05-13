وزنه 1100 طن.. نقل ضريح أثري بالكامل في تركيا

وزنه 1100 طن.. نقل ضريح أثري بالكامل في تركيا

سياحة وسفر
آخر تحديث منذ 3 ساعات و42 دقيقة.
تركياآثارالحكومة التركيةأنقرة
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تم نقله بمساعدة 96 مقطورة صممت بشكل خاص لأداء هذه المهمة وفريق مكون من 52 شخصا

أنقرة، تركيا (CNN)— نقلت السلطات التركية ضريح "زينل بك" الأثري بالكامل من موقعه قرب سد إليسو جنوب شرق تركيا إلى حديقة حسن كيف، خوفا من تدفق المياه إلى داخل الضريح مع اكتمال عملية بناء السد.

تركياآثارالحكومة التركيةأنقرة