أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- قام فريق من الباحثين بالكشف عن نتائج دراستهم لغواصة "H.L. Hunley" التي كانت ملكاً للكونفدرالية الأمريكية.
ما الذي كشفته غواصة للكونفدرالية الأمريكية؟
ما الذي كشفته غواصة للكونفدرالية الأمريكية؟
سياحة وسفر
آخر تحديث منذ ساعة و25 دقيقة.
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يأمل الباحثون بأن يكشف عملهم التاريخ الكامل للغواصة وحل كل الألغاز المرتبطة بها
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