ما الذي كشفته غواصة للكونفدرالية الأمريكية؟

ما الذي كشفته غواصة للكونفدرالية الأمريكية؟

سياحة وسفر
آخر تحديث منذ ساعة و25 دقيقة.
أمريكاالحرب العالمية الثانيةسفنحوادث بحرية
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يأمل الباحثون بأن يكشف عملهم التاريخ الكامل للغواصة وحل كل الألغاز المرتبطة بها

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- قام فريق من الباحثين بالكشف عن نتائج دراستهم لغواصة "H.L. Hunley" التي كانت ملكاً للكونفدرالية الأمريكية. 

أمريكاالحرب العالمية الثانيةسفنحوادث بحرية