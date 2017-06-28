سيدة ترمي عملات معدنية بمحرك طائرة..والنتيجة؟

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— اعتقلت عناصر الشرطة سيدة تبلغ من العمر 80 عاماً بعدما أبلغ ركاب الطائرة عن قيامها برمي عملات معدنية، باتجاه محرك الطائرة أثناء صعودهم على متن رحلة تابعة للخطوط الجوية الصينية.