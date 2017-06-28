سيدة ترمي عملات معدنية بمحرك طائرة قبل إقلاعها..والنتيجة؟

سيدة ترمي عملات معدنية بمحرك طائرة..والنتيجة؟

سياحة وسفر
آخر تحديث منذ 3 ساعات و31 دقيقة.
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تقول السيدة إنها ألقت العملات المعدنية كدعاء من أجل السلامة!

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— اعتقلت عناصر الشرطة سيدة تبلغ من العمر 80 عاماً بعدما أبلغ ركاب الطائرة عن قيامها برمي عملات معدنية، باتجاه محرك الطائرة أثناء صعودهم على متن رحلة تابعة للخطوط الجوية الصينية.

غرائبطائراتقطاع الطيرانالصينشركات طيران