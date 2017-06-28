أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— اعتقلت عناصر الشرطة سيدة تبلغ من العمر 80 عاماً بعدما أبلغ ركاب الطائرة عن قيامها برمي عملات معدنية، باتجاه محرك الطائرة أثناء صعودهم على متن رحلة تابعة للخطوط الجوية الصينية.
سيدة ترمي عملات معدنية بمحرك طائرة قبل إقلاعها..والنتيجة؟
سيدة ترمي عملات معدنية بمحرك طائرة..والنتيجة؟
سياحة وسفر
آخر تحديث منذ 3 ساعات و31 دقيقة.
0:40
تقول السيدة إنها ألقت العملات المعدنية كدعاء من أجل السلامة!
ترحب شبكة CNN بالنقاش الحيوي والمفيد، وكي لا نضطر في موقع CNN بالعربية إلى مراجعة التعليقات قبل نشرها. ننصحك بمراجعة إرشادات الاستخدام للتعرف إليها جيداً. وللعلم فان جميع مشاركاتك يمكن استخدامها، مع اسمك وصورتك، استنادا إلى سياسة الخصوصية بما يتوافق مع شروط استخدام الموقع.
الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع CNN بالعربية، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط.