أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية(CNN)--عثر عمال بناء في مدينة دنفر بولاية كولورادو الأمريكية على بقايا ديناصور يعتقد العلماء أن عمرها حوالي 66 مليون عام.
شاهد.. عمال بناء يعثرون على بقايا ديناصور عمره 66 مليون عام
شاهد.. العثور على ديناصور عمره 66 مليون عام
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آخر تحديث منذ 3 ساعات و57 دقيقة.
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عمال بناء كشفوا النقاب عن الأحفورة وأخبروا العلماء الذين أكدوا بدورهم الاكتشاف
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