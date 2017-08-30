شاهد.. عمال بناء يعثرون على بقايا ديناصور عمره 66 مليون عام

شاهد.. العثور على ديناصور عمره 66 مليون عام

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آخر تحديث منذ 3 ساعات و57 دقيقة.
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عمال بناء كشفوا النقاب عن الأحفورة وأخبروا العلماء الذين أكدوا بدورهم الاكتشاف

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية(CNN)--عثر عمال بناء في مدينة دنفر بولاية كولورادو الأمريكية على بقايا ديناصور يعتقد العلماء أن عمرها حوالي 66 مليون عام.

اكتشافاتديناصوراتحيواناتأمريكامتاحف