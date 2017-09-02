أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- عثر على أجزاء من مدينة رومانية قديمة بالقرب من سواحل تونس الشمالية الشرقية، ويعتقد خبراء بأنها غمرت بالماء بسبب فيضانات كبيرة وقعت في القرن الرابع.
العثور على آثار مدينة رومانية تحت الماء في تونس
العثور على آثار مدينة رومانية تحت الماء بتونس
سياحة وسفر
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عثر على بعض أجزاء مدينة رومانية بالقرب من الساحل الشمالي الشرقي في تونس.
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