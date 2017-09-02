العثور على آثار مدينة رومانية تحت الماء في تونس

العثور على آثار مدينة رومانية تحت الماء بتونس

سياحة وسفر
آخر تحديث منذ ساعتين و42 دقيقة.
تونسآثار
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عثر على بعض أجزاء مدينة رومانية بالقرب من الساحل الشمالي الشرقي في تونس.

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- عثر على أجزاء من مدينة رومانية قديمة بالقرب من سواحل تونس الشمالية الشرقية، ويعتقد خبراء بأنها غمرت بالماء بسبب فيضانات كبيرة وقعت في القرن الرابع.

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