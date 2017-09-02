العثور على آثار مدينة رومانية تحت الماء في تونس

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- عثر على أجزاء من مدينة رومانية قديمة بالقرب من سواحل تونس الشمالية الشرقية، ويعتقد خبراء بأنها غمرت بالماء بسبب فيضانات كبيرة وقعت في القرن الرابع.