ما هو مطعم "روبوت" الياباني وماذا يدور وراء كواليسه؟

ما هو مطعم "روبوت" الياباني؟

سياحة وسفر
آخر تحديث منذ ساعتين و26 دقيقة.
اليابانمطاعممغامراترفاهيةطوكيو
1:42

تفضّل إلى مطعم "روبوت" في اليابان، حيث يوجد عالم رديف من الرقص والاستعراض.

يقدّم مطعم "روبوت" في العاصمة اليابانية طوكيو تجربة مميزة من الرقص والاستعراض. شاهد ماذا يحصل خلف كواليسه. 

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