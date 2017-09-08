يقدّم مطعم "روبوت" في العاصمة اليابانية طوكيو تجربة مميزة من الرقص والاستعراض. شاهد ماذا يحصل خلف كواليسه.
ما هو مطعم "روبوت" الياباني وماذا يدور وراء كواليسه؟
ما هو مطعم "روبوت" الياباني؟
سياحة وسفر
آخر تحديث منذ ساعتين و26 دقيقة.
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تفضّل إلى مطعم "روبوت" في اليابان، حيث يوجد عالم رديف من الرقص والاستعراض.
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