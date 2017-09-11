نظرة خاطفة داخل آخر المقابر المكتشفة حديثا في مصر

نظرة خاطفة داخل آخر المقابر المكتشفة في مصر

سياحة وسفر
آخر تحديث منذ45 دقيقة.
آثاراكتشافاتالأقصرالسياحة المصريةمصر
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كاميرا شبكتنا تدخل آخر ما تم اكتشافه من مقابر في مدينة الأقصر في مصر مؤخرا.

آثاراكتشافاتالأقصرالسياحة المصريةمصر