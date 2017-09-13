انتعاش السفر إلى القارة السمراء بنسبة 14%.. وتونس ومصر والمغرب في المقدمة

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— ارتفعت أعداد المسافرين الدوليين إلى القارة السمراء بنسبة 14 بالمئة، وفي هذا الفيديو نستعرض لكم أهم الدول التي شهدت نمواً في هذا القطاع.