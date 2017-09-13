أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— ارتفعت أعداد المسافرين الدوليين إلى القارة السمراء بنسبة 14 بالمئة، وفي هذا الفيديو نستعرض لكم أهم الدول التي شهدت نمواً في هذا القطاع.
انتعاش السفر إلى القارة السمراء بنسبة 14%.. وتونس ومصر والمغرب في المقدمة
انتعاش السفر إلى أفريقيا.. والعرب في المقدمة
سياحة وسفر
آخر تحديث منذ26 دقيقة.
0:52
أعداد المسافرين الدوليين إلى أفريقيا ارتفعت بنسبة 14 بالمئة في النصف الأول من هذا العام.
ترحب شبكة CNN بالنقاش الحيوي والمفيد، وكي لا نضطر في موقع CNN بالعربية إلى مراجعة التعليقات قبل نشرها. ننصحك بمراجعة إرشادات الاستخدام للتعرف إليها جيداً. وللعلم فان جميع مشاركاتك يمكن استخدامها، مع اسمك وصورتك، استنادا إلى سياسة الخصوصية بما يتوافق مع شروط استخدام الموقع.
الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع CNN بالعربية، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط.