انتعاش السفر إلى القارة السمراء بنسبة 14%.. وتونس ومصر والمغرب في المقدمة

انتعاش السفر إلى أفريقيا.. والعرب في المقدمة

سياحة وسفر
آخر تحديث منذ26 دقيقة.
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أعداد المسافرين الدوليين إلى أفريقيا ارتفعت بنسبة 14 بالمئة في النصف الأول من هذا العام.

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— ارتفعت أعداد المسافرين الدوليين إلى القارة السمراء بنسبة 14 بالمئة، وفي هذا الفيديو نستعرض لكم أهم الدول التي شهدت نمواً في هذا القطاع.

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