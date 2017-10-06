أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- في كل عام من شهر أغسطس خلال مهرجان "غيسالا" في إيرلندا، تحدث ظاهرة فريدة على طول ثلاثة أميال على الشاطىء.. سباق المُهر!
شاهد.. سباق المُهر على شاطىء في إيرلندا
شاهد.. سباق المُهر على شاطىء في إيرلندا
رياضة
آخر تحديث الجمعة, 06 أكتوبر/تشرين الأول 2017; 10:14 (GMT +0400).
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في كل عام من شهر أغسطس خلال مهرجان "غيسالا" في إيرلندا، تحدث ظاهرة فريدة على طول ثلاثة أميال على الشاطىء.. سباق المُهر!
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