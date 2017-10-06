شاهد.. سباق المُهر على شاطىء في إيرلندا

شاهد.. سباق المُهر على شاطىء في إيرلندا

رياضة
آخر تحديث الجمعة, 06 أكتوبر/تشرين الأول 2017; 10:14 (GMT +0400).
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في كل عام من شهر أغسطس خلال مهرجان "غيسالا" في إيرلندا، تحدث ظاهرة فريدة على طول ثلاثة أميال على الشاطىء.. سباق المُهر!

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- في كل عام من شهر أغسطس خلال مهرجان "غيسالا" في إيرلندا، تحدث ظاهرة فريدة على طول ثلاثة أميال على الشاطىء.. سباق المُهر!

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