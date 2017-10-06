شاهد.. سباق المُهر على شاطىء في إيرلندا

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- في كل عام من شهر أغسطس خلال مهرجان "غيسالا" في إيرلندا، تحدث ظاهرة فريدة على طول ثلاثة أميال على الشاطىء.. سباق المُهر!