سافر إلى القطبين كأنك ملك.. على متن هذه الباخرة

سافر إلى القطبين كأنك ملك على متن هذه الباخرة

سياحة وسفر
آخر تحديث منذ 3 ساعات ودقيقتين.
وجهات فاخرةالقارة القطبيةرفاهية
1:56

إقناع الناس بشراء بطاقات لزيارة القطبين الشمالي والجنوبي ليس أمراً سهلاً بسبب الأوضاع القاسية هناك.

(CNN)-- أطلقت سفينة "Silver Explorer،" في العام 2008، والتي كانت بداية الرحلات البحرية الراقية. لتأتي بعدها سفينة "Silver Cloud،" التي وضعت مؤشراً جديداً للرفاهية.

وجهات فاخرةالقارة القطبيةرفاهية