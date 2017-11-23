(CNN)-- أطلقت سفينة "Silver Explorer،" في العام 2008، والتي كانت بداية الرحلات البحرية الراقية. لتأتي بعدها سفينة "Silver Cloud،" التي وضعت مؤشراً جديداً للرفاهية.
سافر إلى القطبين كأنك ملك.. على متن هذه الباخرة
سافر إلى القطبين كأنك ملك على متن هذه الباخرة
سياحة وسفر
آخر تحديث منذ 3 ساعات ودقيقتين.
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إقناع الناس بشراء بطاقات لزيارة القطبين الشمالي والجنوبي ليس أمراً سهلاً بسبب الأوضاع القاسية هناك.
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