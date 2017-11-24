هل هذا أغرب متجر للنظارات في العالم؟

هل هذا أغرب متجر للنظارات في العالم؟

سياحة وسفر
آخر تحديث الجمعة, 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2017; 01:28 (GMT +0400).
غرائبكوريا الجنوبيةتجارةشركات
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نظرة خاطفة داخل متجر نظارات، جنتل مونيستر، الغريب المقام في محطة مترو بمدينة سيول.

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— نظرة خاطفة داخل متجر نظارات، جنتل مونيستر، الغريب المقام في محطة مترو بمدينة سيول في كوريا الجنوبية.

غرائبكوريا الجنوبيةتجارةشركات