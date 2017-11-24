أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— نظرة خاطفة داخل متجر نظارات، جنتل مونيستر، الغريب المقام في محطة مترو بمدينة سيول في كوريا الجنوبية.
هل هذا أغرب متجر للنظارات في العالم؟
هل هذا أغرب متجر للنظارات في العالم؟
سياحة وسفر
آخر تحديث الجمعة, 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2017; 01:28 (GMT +0400).
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نظرة خاطفة داخل متجر نظارات، جنتل مونيستر، الغريب المقام في محطة مترو بمدينة سيول.
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