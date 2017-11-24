ما سر تسمية النرويج أسعد بلد في العالم؟

ما سر تسمية النرويج أسعد بلد في العالم؟

سياحة وسفر
آخر تحديث منذ ساعة و42 دقيقة.
النرويج
1:38

لماذا تعتبر النرويج أسعد دولة في العالم.. بحسب الأسرة الملكية النرويجية

النرويج