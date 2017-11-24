ما سر تسمية النرويج أسعد بلد في العالم؟
ما سر تسمية النرويج أسعد بلد في العالم؟
سياحة وسفر
آخر تحديث منذ ساعة و42 دقيقة.
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لماذا تعتبر النرويج أسعد دولة في العالم.. بحسب الأسرة الملكية النرويجية
لماذا تعتبر النرويج أسعد دولة في العالم.. بحسب الأسرة الملكية النرويجية
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