جولة في متحف للمراحيض باليابان

جولة في متحف للمراحيض باليابان

سياحة وسفر
آخر تحديث منذ24 دقيقة.
متاحفاليابانغرائب
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افتتحت شركة "توتو" متحفاً للمراحيض في جنوب اليابان عام 2015 قبيل حلول الذكرى السنوية المئة على تأسيس الشركة هذا العام.

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—افتتحت شركة "توتو" متحفاً للمراحيض في جنوب اليابان عام 2015 قبيل حلول الذكرى السنوية المئة على تأسيس الشركة هذا العام.

متاحفاليابانغرائب