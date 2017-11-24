أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—افتتحت شركة "توتو" متحفاً للمراحيض في جنوب اليابان عام 2015 قبيل حلول الذكرى السنوية المئة على تأسيس الشركة هذا العام.
جولة في متحف للمراحيض باليابان
جولة في متحف للمراحيض باليابان
سياحة وسفر
آخر تحديث منذ24 دقيقة.
1:02
افتتحت شركة "توتو" متحفاً للمراحيض في جنوب اليابان عام 2015 قبيل حلول الذكرى السنوية المئة على تأسيس الشركة هذا العام.
ترحب شبكة CNN بالنقاش الحيوي والمفيد، وكي لا نضطر في موقع CNN بالعربية إلى مراجعة التعليقات قبل نشرها. ننصحك بمراجعة إرشادات الاستخدام للتعرف إليها جيداً. وللعلم فان جميع مشاركاتك يمكن استخدامها، مع اسمك وصورتك، استنادا إلى سياسة الخصوصية بما يتوافق مع شروط استخدام الموقع.
الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع CNN بالعربية، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط.