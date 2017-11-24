جولة في متحف للمراحيض باليابان

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—افتتحت شركة "توتو" متحفاً للمراحيض في جنوب اليابان عام 2015 قبيل حلول الذكرى السنوية المئة على تأسيس الشركة هذا العام.