أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- في أعماق مياه المحيط الهادىء، رصد باحثون من فريق E/V نيتولاس حباراً وقنديلاً من النوع النادر .
شاهد.. رصد قنديل بحر غريب وحبار نادر في المكسيك
شاهد.. رصد قنديل بحر غريب وحبار نادر
منوعات
آخر تحديث السبت, 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2017; 01:09 (GMT +0400).
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ألقوا نظرة على قنديل البحر، ديبستاريا، الذي رصد على شواطىء المكسيك
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