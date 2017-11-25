شاهد.. رصد قنديل بحر غريب وحبار نادر في المكسيك

شاهد.. رصد قنديل بحر غريب وحبار نادر

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آخر تحديث السبت, 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2017; 01:09 (GMT +0400).
المكسيكغرائبالمحيط الهادئأسماك
1:18

ألقوا نظرة على قنديل البحر، ديبستاريا، الذي رصد على شواطىء المكسيك

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- في أعماق مياه المحيط الهادىء، رصد باحثون من فريق E/V نيتولاس حباراً وقنديلاً من النوع النادر .

المكسيكغرائبالمحيط الهادئأسماك