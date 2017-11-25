أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- تسلّق بعض أعلى القمم في شبه جزيرة البلقان لتزور دير "ريلا"، المندرج بقائمة "يونيسكو" للتراث العالمي.
اكتشف أسرار أكبر حديقة وطنية في بلغاريا
اكتشف أسرار أكبر حديقة وطنية في بلغاريا
سياحة وسفر
آخر تحديث السبت, 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2017; 07:46 (GMT +0400).
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تعد "ريلا" أكبر حديقة وطنية في بلغاريا، وتشتهر المنطقة بين محبّي التسلق.
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