اكتشف أسرار أكبر حديقة وطنية في بلغاريا

اكتشف أسرار أكبر حديقة وطنية في بلغاريا

سياحة وسفر
آخر تحديث السبت, 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2017; 07:46 (GMT +0400).
بلغاريامغامراتيونيسكو
0:59

تعد "ريلا" أكبر حديقة وطنية في بلغاريا، وتشتهر المنطقة بين محبّي التسلق.

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- تسلّق بعض أعلى القمم في شبه جزيرة البلقان لتزور دير "ريلا"، المندرج بقائمة "يونيسكو" للتراث العالمي.

بلغاريامغامراتيونيسكو