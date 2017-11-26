كيف تصِف إيطاليا بدقيقة؟
كيف تصِف إيطاليا بدقيقة؟
سياحة وسفر
آخر تحديث منذ ساعتين و51 دقيقة.
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تابعوا ردة فعل مذيع برنامج "Part Unknown"، أنتوني بورداين، خلال جولته بجنوب إيطاليا.
تابعوا ردة فعل مذيع برنامج "Part Unknown"، أنتوني بورداين، خلال جولته بجنوب إيطاليا.
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