كيف تصِف إيطاليا بدقيقة؟

كيف تصِف إيطاليا بدقيقة؟

سياحة وسفر
آخر تحديث منذ ساعتين و51 دقيقة.
ايطاليامغامراتمطاعمثقافةروما
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تابعوا ردة فعل مذيع برنامج "Part Unknown"، أنتوني بورداين، خلال جولته بجنوب إيطاليا.

ايطاليامغامراتمطاعمثقافةروما