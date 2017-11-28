سيسحركم هذا الجزء من العالم بلونه الأزرق!

سيسحركم هذا الجزء من العالم بلونه الأزرق!

سياحة وسفر
آخر تحديث الثلاثاء, 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2017; 08:06 (GMT +0400).
رفاهيةغذاءمغامرات
1:21

هل سبق وأن زرتم "كعب الحذاء" الذي تشكله إيطاليا بخارطتها؟ ألقوا نظرة إليها.

رفاهيةغذاءمغامرات