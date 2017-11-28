سيسحركم هذا الجزء من العالم بلونه الأزرق!
سيسحركم هذا الجزء من العالم بلونه الأزرق!
سياحة وسفر
آخر تحديث الثلاثاء, 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2017; 08:06 (GMT +0400).
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هل سبق وأن زرتم "كعب الحذاء" الذي تشكله إيطاليا بخارطتها؟ ألقوا نظرة إليها.
هل سبق وأن زرتم "كعب الحذاء" الذي تشكله إيطاليا بخارطتها؟ ألقوا نظرة إليها.
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