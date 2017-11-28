جولة على "أشهى" الحشرات في العالم..وكيفية قرمشتها

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(CNN) -- تعرفوا إلى الفريق الذي يتكون من زوجين، ويبيع الطعام اللذيذ في شوارع بانكوك. التقى بايتوي وليك قبل ست سنوات، عندما كانت بايتوي تتردد كثيراً على كشك ليك. اليوم، يبيعان حشرات متنوعة ومقلية بالقرب من شارع كاوسان، وهي منطقة سياحية مشهورة في العاصمة التايلندية.