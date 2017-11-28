(CNN) -- تعرفوا إلى الفريق الذي يتكون من زوجين، ويبيع الطعام اللذيذ في شوارع بانكوك. التقى بايتوي وليك قبل ست سنوات، عندما كانت بايتوي تتردد كثيراً على كشك ليك. اليوم، يبيعان حشرات متنوعة ومقلية بالقرب من شارع كاوسان، وهي منطقة سياحية مشهورة في العاصمة التايلندية.
جولة على "أشهى" الحشرات في العالم..وكيفية قرمشتها
جولة على أشهى الحشرات..وكيفية قرمشتها
سياحة وسفر
آخر تحديث منذ ساعة و30 دقيقة.
2:48
جرب طعم هذه الوجبة التي ستلدغك!
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