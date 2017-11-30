خلل إلكتروني..يتيح لكل الطيارين في إحدى الخطوط أخذ عطلة الميلاد

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- تقول الخطوط الجوية الأمريكية إن خللاً في أنظمة الكومبيوتر تركها دون أي طيار أثناء عطلة عيد الميلاد. إذ سمح هذا الخلل لكل طياري الشركة بأخذ إجازة في ذلك الأسبوع!