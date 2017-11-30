أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- تقول الخطوط الجوية الأمريكية إن خللاً في أنظمة الكومبيوتر تركها دون أي طيار أثناء عطلة عيد الميلاد. إذ سمح هذا الخلل لكل طياري الشركة بأخذ إجازة في ذلك الأسبوع!
خلل إلكتروني..يتيح لكل الطيارين في إحدى الخطوط أخذ عطلة الميلاد
جميع الطيارين بشركة طيران يحظون بعطلة الميلاد
سياحة وسفر
آخر تحديث الخميس, 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2017; 01:23 (GMT +0400).
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الخطوط الجوية الأمريكية من دون طيارين في عطلة عيد الميلاد هذا العام بسبب “خلل!”
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