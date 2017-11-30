خلل إلكتروني..يتيح لكل الطيارين في إحدى الخطوط أخذ عطلة الميلاد

جميع الطيارين بشركة طيران يحظون بعطلة الميلاد

سياحة وسفر
آخر تحديث الخميس, 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2017; 01:23 (GMT +0400).
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الخطوط الجوية الأمريكية من دون طيارين في عطلة عيد الميلاد هذا العام بسبب “خلل!”

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- تقول الخطوط الجوية الأمريكية إن خللاً في أنظمة الكومبيوتر تركها دون أي طيار أثناء عطلة عيد الميلاد. إذ سمح هذا الخلل لكل طياري الشركة بأخذ إجازة في ذلك الأسبوع!

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