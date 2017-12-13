الطفلة كاش رولي تزلجت في منحدرات إيداهو قبيل أيام من الاحتفال بعيد ميلادها
شاهد.. طفلة تحترف التزلج فوق منحدرات ثلجية
شاهد.. رضيعة تحترف التزلج فوق منحدرات ثلجية
منوعات
آخر تحديث الأربعاء, 13 ديسمبر/كانون الأول 2017; 11:12 (GMT +0400).
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الطفلة كاش رولي تزلجت في منحدرات إيداهو قبيل أيام من الاحتفال بعيد ميلادها
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