شاهد.. طفلة تحترف التزلج فوق منحدرات ثلجية

شاهد.. رضيعة تحترف التزلج فوق منحدرات ثلجية

منوعات
آخر تحديث الأربعاء, 13 ديسمبر/كانون الأول 2017; 11:12 (GMT +0400).
أمريكاطرائفغرائبرياضات خطرةأطفال
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الطفلة كاش رولي تزلجت في منحدرات إيداهو قبيل أيام من الاحتفال بعيد ميلادها

الطفلة كاش رولي تزلجت في منحدرات إيداهو قبيل أيام من الاحتفال بعيد ميلادها

أمريكاطرائفغرائبرياضات خطرةأطفالالأطفال