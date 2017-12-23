تعرف على هذه المدينة اليابانية في 60 ثانية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- على مقربة من مدينة أوساكا اليابانية، تختبئ ولاية واكاياما النائمة، والتي رغم أنها لا تحظى بشهرة واسعة، إلا أنها تحتفظ بأصالة وتقاليد التراث الياباني الأصلي.

وإلى جانب كونها المدينة حيث يقدّم ألذ طبق شعيرية رامن"في اليابان، تحتفل واكاياما بمهرجان للنار عمره يفوق السبعة قرون، كما تقع في هذه الولاية بركة كبيرة تغذيها ينابيع المياه الساخنة.

وإذا كنت تبحث عن تجربة يابانية متكاملة، ننصحك بزيارة هذه الولاية الواقعة على الشاطئ الجنوبي لجزيرة هونشو، كبرى جزر اليابان.