تغازوت المغربية.. قبلة عالمية لركوب الأمواج

تغازوت المغربية.. قبلة عالمية لركوب الأمواج

سياحة وسفر
آخر تحديث السبت, 23 ديسمبر/كانون الأول 2017; 05:40 (GMT +0400).
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1:57

راكب الأمواج المغربي الشهير رمزي بوخيام يتحدث عن ركوب الأمواج على سواحل قرية تغازوت التي تعد قبلة لراكبي الأمواج من حول العالم.

التزلجالمغربرفاهيةمغامرات