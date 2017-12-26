بعدسة CNN من قلب كوريا الشمالية.. أهلاً بك في بيونغ يانغ

جولة بعدسة CNN من قلب كوريا الشمالية

سياحة وسفر
آخر تحديث منذ25 دقيقة.
التصويركوريا الشمالية
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يعطينا مصور شبكتنا جوستين روبرتسون نظرة نادرة على الحياة في بيونغ يانغ، عاصمة كوريا الشمالية وذلك من خلال تصويره لجولة داخل غرف فنادق أمضى وقتا فيها بالإضافة إلى سيارات كان يستقلها.

التصويركوريا الشمالية