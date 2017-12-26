بعدسة CNN من قلب كوريا الشمالية.. أهلاً بك في بيونغ يانغ

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يعطينا مصور شبكتنا جوستين روبرتسون نظرة نادرة على الحياة في بيونغ يانغ، عاصمة كوريا الشمالية وذلك من خلال تصويره لجولة داخل غرف فنادق أمضى وقتا فيها بالإضافة إلى سيارات كان يستقلها.