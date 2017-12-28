بعد شروق الشمس في يوم 26 ديسمبر / كانون الأول قام مصور بالتقاط هذا الفيديو بتقنية الفاصل الزمني والذي يظهر فيه مشهد مذهل للضباب الذي يلف برج خليفة في إمارة دبي بالإمارات العربية المتحدة.
بالفاصل الزمني.. مشهد مذهل للضباب يلف برج خليفة في دبي
مشهد مذهل للضباب يلف برج خليفة في دبي
منوعات
آخر تحديث منذ 3 ساعات و17 دقيقة.
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قام مصور بالتقاط هذا الفيديو بتقنية الفاصل الزمني والذي يظهر فيه مشهد مذهل للضباب الذي يلف برج خليفة.
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