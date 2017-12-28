بالفاصل الزمني.. مشهد مذهل للضباب يلف برج خليفة في دبي

بعد شروق الشمس في يوم 26 ديسمبر / كانون الأول قام مصور بالتقاط هذا الفيديو بتقنية الفاصل الزمني والذي يظهر فيه مشهد مذهل للضباب الذي يلف برج خليفة في إمارة دبي بالإمارات العربية المتحدة.