بالفاصل الزمني.. مشهد مذهل للضباب يلف برج خليفة في دبي

مشهد مذهل للضباب يلف برج خليفة في دبي

منوعات
آخر تحديث منذ 3 ساعات و17 دقيقة.
برج خليفةدبيأحوال الطقسالطقسطقس
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قام مصور بالتقاط هذا الفيديو بتقنية الفاصل الزمني والذي يظهر فيه مشهد مذهل للضباب الذي يلف برج خليفة.

بعد شروق الشمس في يوم 26 ديسمبر / كانون الأول قام مصور بالتقاط هذا الفيديو بتقنية الفاصل الزمني والذي يظهر فيه مشهد مذهل للضباب الذي يلف برج خليفة في إمارة دبي بالإمارات العربية المتحدة. 

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