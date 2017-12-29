عِش معنا أجواء مهرجان الجليد الصيني!

عِش معنا أجواء مهرجان الجليد الصيني!

سياحة وسفر
آخر تحديث منذ ساعتين و43 دقيقة.
مهرجاناتالصين
1:17

هذا المعرض السنوي هو فقرة رئيسية في مهرجان الجليد الشهير في مدينة هاربن الصينية

(CNN)--  هذه هي المرة الأولى التي تفتتح فيها عروض ضوئية بتقنية 3D  في المعرض الدولي لفن النحت الثلجي القائم منذ 28 عاماً، والمعروف بأنه أحد أكبر المعارض للمنحوتات الثلجية.

مهرجاناتالصين