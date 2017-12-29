(CNN)-- هذه هي المرة الأولى التي تفتتح فيها عروض ضوئية بتقنية 3D في المعرض الدولي لفن النحت الثلجي القائم منذ 28 عاماً، والمعروف بأنه أحد أكبر المعارض للمنحوتات الثلجية.
عِش معنا أجواء مهرجان الجليد الصيني!
عِش معنا أجواء مهرجان الجليد الصيني!
سياحة وسفر
آخر تحديث منذ ساعتين و43 دقيقة.
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هذا المعرض السنوي هو فقرة رئيسية في مهرجان الجليد الشهير في مدينة هاربن الصينية
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