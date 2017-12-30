شاهد.. موجة طقس بارد تضرب أمريكا وتجمد شلالات نياغرا

موجة طقس بارد تضرب أمريكا وتجمد شلالات نياغرا

العالم
آخر تحديث السبت, 30 ديسمبر/كانون الأول 2017; 03:03 (GMT +0400).
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كما تم تسجيل تساقط كميات كبيرة من الثلوج لم تشهدها البلاد منذ سنوات

يواجه ملايين الأمريكيين موجة قاسية من الطقس البارد ودرجات الحرارة المتدنية، كما تم تسجيل تساقط كميات كبيرة من الثلوج لم تشهدها البلاد منذ سنوات، وتسببت الأجواء الباردة في تجمد شلالات نياغرا.

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