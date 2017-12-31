(CNN)-- فيديو يظهر الاحتفالات التي شهدتها مدينة أوكلاند النيوزيلندية، وذلك احتفاءً بدخول العام الجديد 2018.
شاهد.. نيوزيلندا أول المحتفلين بالعام 2018
شاهد.. نيوزيلندا أول المحتفلين بالعام 2018
سياحة وسفر
آخر تحديث الأحد, 31 ديسمبر/كانون الأول 2017; 04:08 (GMT +0400).
0:47
احتفالات رأس السنة الجديدة 2018 في مدينة أوكلاند النيوزيلندية.
ترحب شبكة CNN بالنقاش الحيوي والمفيد، وكي لا نضطر في موقع CNN بالعربية إلى مراجعة التعليقات قبل نشرها. ننصحك بمراجعة إرشادات الاستخدام للتعرف إليها جيداً. وللعلم فان جميع مشاركاتك يمكن استخدامها، مع اسمك وصورتك، استنادا إلى سياسة الخصوصية بما يتوافق مع شروط استخدام الموقع.
الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع CNN بالعربية، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط.