شاهد.. نيوزيلندا أول المحتفلين بالعام 2018

شاهد.. نيوزيلندا أول المحتفلين بالعام 2018

سياحة وسفر
آخر تحديث الأحد, 31 ديسمبر/كانون الأول 2017; 04:08 (GMT +0400).
نيوزيلندامهرجانات رأس السنة
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احتفالات رأس السنة الجديدة 2018 في مدينة أوكلاند النيوزيلندية.

(CNN)-- فيديو يظهر الاحتفالات التي شهدتها مدينة أوكلاند النيوزيلندية، وذلك احتفاءً بدخول العام الجديد 2018.

نيوزيلندامهرجانات رأس السنة