شاهد.. عروض ضوئية تزين برج خليفة في دبي احتفالا بـ2018

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مقطع فيديو يظهر عروضا ضوئية تزين مبنى برج خليفة في دبي بالتوازي مع عروض مائية وموسيقية، احتفالا ببدء العام الجديد 2018، وذلك بعد سنوات من الاعتياد على الألعاب النارية الضخمة حول البرج. وكانت حكومة الإمارات العربية المتحدة أعلنت أن 2018 سيكون "عام زايد" إذ يتزامن مع الذكرى المئوية لميلاد الشيخ الراحل زايد بن سلطان آل نهيان.