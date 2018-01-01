شاهد.. احتفالات رأس السنة بمختلف بقاع الأرض
شاهد.. احتفالات رأس السنة بمختلف بقاع الأرض
سياحة وسفر
آخر تحديث منذ ساعة و21 دقيقة.
1:39
الصين وأستراليا وكويا الجنوبية وتايلاند.. هذه هي احتفالات رأس السنة حول العالم.
الصين وأستراليا وكويا الجنوبية وتايلاند.. هذه هي احتفالات رأس السنة حول العالم.
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