رأس الخيمة تكسر رقما قياسيا باحتفالات الألعاب النارية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— استقبلت إمارة رأس الخيمة بدولة الإمارات العربية المتحدة العام الجديد 2018 باحتفالات وعروض غير مسبوقة بالألعاب النارية، حيث شهدت جزيرة المرجان بالإمارة اطلاق أحد أكبر عروض الألعاب النارية في الدولة.
الحدث سجل رقماً قياسياً في موسوعة “غينيس للأرقام القياسية” عن فئة أكبر مفرقعات نارية هوائية.
مئات الآلاف من المقيمين والزوار في رأس الخيمة استمتعوا بمشاهدة العرض المذهل الذي تألقت فيه سماء جزيرة المرجان بمظلة من الألعاب النارية الملونة منطلقة من عدة مواقع.
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